Друцкий-Соколинский Станислав Иванович
Место рождения
Дата рождения1599
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1599
Отец: Друцкий-Соколинский Иван Юрьевич
Мать: не указана
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина Цитата: "(первая ветвь) Станислав, XXV 11-6"
Смерть
Неизвестно