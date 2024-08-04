Друцкий-Соколинский Станислав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДруцкий-Соколинский Станислав Иванович

Друцкий-Соколинский Станислав Иванович

Место рождения

Орша, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

1599

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1570 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1599

Отец: Друцкий-Соколинский Иван Юрьевич

Мать: не указана

Орша, Оршанский район, Витебская область
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина Цитата: "(первая ветвь) Станислав, XXV 11-6"
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.