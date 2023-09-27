Трубецкая (Друцкая-Соколинская) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубецкая (Друцкая-Соколинская) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1605

Дата смерти

До 1657

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1594 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1605

Отец: не указан

Мать: не указана

Имя при рождении: Эльжбета Гальшка
Бракосочетание
Около 1636

Муж: Трубецкой Пётр Юрьевич

Стародуб, город Стародуб, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1637

Сын: Трубецкой Юрий Петрович

Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Юрьевич

Стародуб, город Стародуб, Брянская область
(Было: оц. 1643) Титул: князь
Место жительства
Неизвестно
Стародуб, город Стародуб, Брянская область
Смерть
До 1657
Стародуб, город Стародуб, Брянская область
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