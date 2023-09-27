Трубецкая (Друцкая-Соколинская) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1605
Дата смертиДо 1657
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1605
Отец: не указан
Мать: не указана
Имя при рождении: Эльжбета Гальшка
Бракосочетание
Около 1636
Рождение ребёнка
Около 1637
Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Юрьевич
(Было: оц. 1643) Титул: князь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1657