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Друцкий-Соколинский Михаил Иванович

Место рождения

Орша, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

Около 1607

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1570 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1607

Отец: Друцкий-Соколинский Иван Юрьевич

Мать: не указана

Орша, Оршанский район, Витебская область
Долгоруков Пётр Российская родословная книга. — С.-Петербург: Типография III Отделения Соб. Е.И.В. Канцелярии, 1854-1857. https://wiki2.org/ru/Друцкие-Соколинские
Смерть
Неизвестно

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