Друцкий-Соколинский Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1607
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1607
Отец: Друцкий-Соколинский Иван Юрьевич
Мать: не указана
Долгоруков Пётр Российская родословная книга. — С.-Петербург: Типография III Отделения Соб. Е.И.В. Канцелярии, 1854-1857. https://wiki2.org/ru/Друцкие-Соколинские
Смерть
Неизвестно