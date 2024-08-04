Друцкий-Соколинский Юрий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1597
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1597
Отец: Друцкий-Соколинский Иван Юрьевич
Мать: не указана
(рус. Юрий, пол. Ежи) Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина, (первая ветвь) Ежи (Юрий), XXV колено от Рюрика, 10-6, по... Показать все
Работа или профессия
1635
Подчаший оршанский.
Смерть
Неизвестно