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Друцкий-Соколинский Юрий

Место рождения

Орша, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

Около 1597

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1570 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1597

Отец: Друцкий-Соколинский Иван Юрьевич

Мать: не указана

Орша, Оршанский район, Витебская область
(рус. Юрий, пол. Ежи) Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина, (первая ветвь) Ежи (Юрий), XXV колено от Рюрика, 10-6, по... Показать все
Работа или профессия
1635
Орша, Оршанский район, Витебская область
Подчаший оршанский.
Смерть
Неизвестно

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