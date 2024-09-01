агрогородок Друцк, Толочинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Друцк

Толочинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Могилевский уезд, Круглянская волость
11. Друцк, местечко бывшее владельческое, при реке Друти, дворов 22, жителей 133, церковь православная, еврейский молитвенный дом

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Могилевский уезд, Круглянская волость
2Мест. Друцкбольшой дор. р. ДрутиДруцк. сел. общ. 47153166Друцкого прав. 62
46Им. Друцкбольшой дор. р. Друтидвор. Ант. Гордзялковскому, кат. 145Толочинского пр. 62

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Толочинский район, Толочинский сельсовет
аг Друцк264

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Толочинский район, Толочинский сельсовет
аг. Друцк117

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