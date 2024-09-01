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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
11. Друцк, местечко бывшее владельческое, при реке Друти, дворов 22, жителей 133, церковь православная, еврейский молитвенный дом
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
2Мест. Друцкбольшой дор. р. ДрутиДруцк. сел. общ. 47153166Друцкого прав. 62—
46Им. Друцкбольшой дор. р. Друтидвор. Ант. Гордзялковскому, кат. 145Толочинского пр. 62—
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
аг Друцк264
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Друцк117