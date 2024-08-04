Друцкий-Соколинский Гиероним Ольбрахт Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкий-Соколинский Гиероним Ольбрахт Иванович

Место рождения

Орша, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

Около 1602

Дата смерти

1638

Пол

Мужской

Отец

Около 1570 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1602

Отец: Друцкий-Соколинский Иван Юрьевич

Мать: не указана

Орша, Оршанский район, Витебская область
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Гиероним Ольбрахт ?-1638, XXV 12-6, писарь земский орша... Показать все
Работа или профессия
Около 1620
Орша, Оршанский район, Витебская область
Писарь земский оршанский.
Рождение ребёнка
Около 1625

Сын: Друцкий-Соколинский Михаил Леон

Мать ребёнка: не указана

Орша, Оршанский район, Витебская область
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Михал Леон ?-1690, XXVI 17-12, маршалок оршанский, пис... Показать все
Смерть
1638
Орша, Оршанский район, Витебская область

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