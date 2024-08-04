Друцкий-Соколинский Гиероним Ольбрахт Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1602
Дата смерти1638
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1602
Отец: Друцкий-Соколинский Иван Юрьевич
Мать: не указана
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Гиероним Ольбрахт ?-1638, XXV 12-6, писарь земский орша... Показать все
Работа или профессия
Около 1620
Писарь земский оршанский.
Рождение ребёнка
Около 1625
Сын: Друцкий-Соколинский Михаил Леон
Мать ребёнка: не указана
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Михал Леон ?-1690, XXVI 17-12, маршалок оршанский, пис... Показать все
Смерть
1638