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Синявский Артём Ильич?

Место рождения

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Синявский Ефим Артёмович

Мать ребёнка: Синявская Татьяна Павловна

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Беляй Надежда Артемовна

Мать ребёнка: Синявская Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синявская Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синявский Николай Артёмович

Мать ребёнка: Синявская Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синявский Василий Артёмович

Мать ребёнка: Синявская Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синявский Иван Артёмович

Мать ребёнка: Синявская Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синявский Афанасий Артёмович

Мать ребёнка: Синявская Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синявский Сергей Артёмович

Мать ребёнка: Синявская Татьяна Павловна

Смерть
Неизвестно
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