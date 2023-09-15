Синявский Артём Ильич?
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Синявская Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Беляй Надежда Артемовна
Мать ребёнка: Синявская Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синявская Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синявский Николай Артёмович
Мать ребёнка: Синявская Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синявский Василий Артёмович
Мать ребёнка: Синявская Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Синявская Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синявский Афанасий Артёмович
Мать ребёнка: Синявская Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синявский Сергей Артёмович
Мать ребёнка: Синявская Татьяна Павловна
Смерть
Неизвестно