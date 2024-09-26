Синявский Афанасий Артёмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синявский Афанасий Артёмович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1856 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синявский Артём Ильич?

Мать: Синявская Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синявская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синявская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синявская ?

Рождение ребёнка
1919

Сын: Синявский Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Синявская ?

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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