деревня Любовшо, деревня Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Любовшо

Красногорский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Суражский уезд
3669Любовша, д. каз.при р. Беседи.633163563598
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Суражский уезд, Поповогорская волость
1056. Любовша, деревня бывшая государственная, при озере, дворов 222, жителей 1230, 2 питейных дома

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Красногорский район
68542Любовшодеревня52°59'с.ш.31°33'в.д.N-36-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Красногорский муниципальный район, Любовшанское сельское поселение
15634436101д Любовшодеревня
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