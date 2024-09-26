Синявская Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синявский Сергей Артёмович
Отец ребёнка: Синявский Артём Ильич?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Синявский Артём Ильич?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синявский Николай Артёмович
Отец ребёнка: Синявский Артём Ильич?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синявский Василий Артёмович
Отец ребёнка: Синявский Артём Ильич?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синявский Афанасий Артёмович
Отец ребёнка: Синявский Артём Ильич?
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Синявский Артём Ильич?
Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Беляй (Синявская) Надежда Артемовна
Отец ребёнка: Синявский Артём Ильич?
Смерть
Неизвестно