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Синявская Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синявский Сергей Артёмович

Отец ребёнка: Синявский Артём Ильич?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синявский Иван Артёмович

Отец ребёнка: Синявский Артём Ильич?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синявский Николай Артёмович

Отец ребёнка: Синявский Артём Ильич?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синявский Василий Артёмович

Отец ребёнка: Синявский Артём Ильич?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синявский Афанасий Артёмович

Отец ребёнка: Синявский Артём Ильич?

Рождение ребёнка
1889

Сын: Синявский Ефим Артёмович

Отец ребёнка: Синявский Артём Ильич?

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Беляй (Синявская) Надежда Артемовна

Отец ребёнка: Синявский Артём Ильич?

Смерть
Неизвестно

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