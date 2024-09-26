Синявский Василий Артёмович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синявский Артём Ильич?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синявская ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синявская ?
Рождение ребёнка
1923
Сын: Синявский Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Синявская ?
Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно