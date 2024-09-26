Беляй (Синявская) Надежда Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляй (Синявская) Надежда Артемовна

Беляй (Синявская) Надежда Артемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Синявский Артём Ильич?

Мать: Синявская Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляй Афанасий Максимович

Рождение ребёнка
07.11.1928

Сын: Беляев Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Беляй Афанасий Максимович

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Беляй Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Беляй Афанасий Максимович

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
01.01.1937

Сын: Беляй Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Беляй Афанасий Максимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.