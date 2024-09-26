Беляй (Синявская) Надежда Артемовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Синявский Артём Ильич?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1928
Сын: Беляев Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Беляй Афанасий Максимович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Беляй Афанасий Максимович
Рождение ребёнка
01.01.1937
Отец ребёнка: Беляй Афанасий Максимович
Смерть
Неизвестно