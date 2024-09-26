Беляй Афанасий Максимович
Место рождения
Дата рождения16.01.1900
Дата смертиОколо 1957
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1900
Отец: Беляй Максим Петрович
Мать: Беляй Надежда Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
17.01.1900
Восприемники: Павел Михайлов Беляй и кр. Пелагея Титова жена Георгия Сеньчика
Рождение ребёнка
07.11.1928
Сын: Беляев Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Беляй (Синявская) Надежда Артемовна
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Беляй (Синявская) Надежда Артемовна
Рождение ребёнка
01.01.1937
Мать ребёнка: Беляй (Синявская) Надежда Артемовна
Смерть
Около 1957