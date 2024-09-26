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Беляй Афанасий Максимович

Место рождения

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

16.01.1900

Дата смерти

Около 1957

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1900

Отец: Беляй Максим Петрович

Мать: Беляй Надежда Трофимовна

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляй (Синявская) Надежда Артемовна

Крещение
17.01.1900
Восприемники: Павел Михайлов Беляй и кр. Пелагея Титова жена Георгия Сеньчика
Рождение ребёнка
07.11.1928

Сын: Беляев Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Беляй (Синявская) Надежда Артемовна

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Беляй Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Беляй (Синявская) Надежда Артемовна

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
01.01.1937

Сын: Беляй Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Беляй (Синявская) Надежда Артемовна

Смерть
Около 1957
Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область

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