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Беляй Михаил Афанасьевич

Место рождения

Брянская область

Дата рождения

01.01.1937

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1937

Отец: Беляй Афанасий Максимович

Мать: Беляй (Синявская) Надежда Артемовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляй (Крупенская) Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
12.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляй (Крупенская) Лидия Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляй (Крупенская) Лидия Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2014
Москва, город федерального значения Москва

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