Беляй Михаил Афанасьевич
Место рожденияБрянская область
Дата рождения01.01.1937
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляй (Крупенская) Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
16.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляй (Крупенская) Лидия Сергеевна
Смерть
2014