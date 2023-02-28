Пересторонина Афанасия Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Пересторонин Тимофей Кузьмич
Мать: - Васса Ильинична
Дочь: Клестова Татьяна Артемьевна
Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович
Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович
Сын: Клестов мертворожд. Артемьевич
Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович
Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович
Дочь: Клестова Мария Артемьевна
Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович
Сын: Клестов Михаил Артемьевич
Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович
Сын: Клестов Степан Артемьевич
Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович
Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович
Сын: Клестов Дмитрий Артемьевич
Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович
Дочь: Клестова Марина Артемьевна
Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович
Дочь: Клестова Софья Артемьевна
Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович
Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович
Сын: Клестов Владимир Артемьевич
Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович
Дочь: Клестова Ксения Артемьевна
Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович
Дочь: Клестова Анна Артемьевна
Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович