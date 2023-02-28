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Пересторонина Афанасия Тимофеевна

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Место рождения

Нагоряна, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876 ст.

Отец: Пересторонин Тимофей Кузьмич

Мать: - Васса Ильинична

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
30.01.1894

Муж: Клестов Артемий Гурьянович

Бракосочетание
30.01.1894 ст.

Муж: Клестов Артемий Гурьянович

Рождение ребёнка
13.01.1895 ст.

Дочь: Клестова Татьяна Артемьевна

Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.09.1896 ст.

Сын: Клестов Семён Артемьевич

Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1897 ст.

Сын: Клестов мертворожд. Артемьевич

Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1898 ст.

Сын: Клестов Илья Артемьевич

Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.05.1902 ст.

Дочь: Клестова Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1903 ст.

Сын: Клестов Михаил Артемьевич

Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1906 ст.

Сын: Клестов Степан Артемьевич

Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1908 ст.

Сын: Клестов Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1908 ст.

Сын: Клестов Дмитрий Артемьевич

Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1910 ст.

Дочь: Клестова Марина Артемьевна

Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1912 ст.

Дочь: Клестова Софья Артемьевна

Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.06.1914 ст.

Сын: Клестов Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1917 ст.

Сын: Клестов Владимир Артемьевич

Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клестова Ксения Артемьевна

Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клестова Анна Артемьевна

Отец ребёнка: Клестов Артемий Гурьянович

Смерть
Неизвестно
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