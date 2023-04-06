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Клестов Илья Артемьевич

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Место рождения

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

13.07.1898 ст.

Дата смерти

?.12.1943 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1898 ст.

Отец: Клестов Артемий Гурьянович

Мать: Пересторонина Афанасия Тимофеевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
02.02.1918

Жена: Чернядева Татьяна Ивановна

Бракосочетание
02.02.1918

Жена: Чернядева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
15.12.1925

Дочь: Клестова Таисья Ильинична

Мать ребёнка: Чернядева Татьяна Ивановна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1939

Дочь: Клестова Нина Ильинична

Мать ребёнка: Чернядева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернядева Татьяна Ивановна

Смерть
?.12.1943 ст.
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