Клестов Илья Артемьевич
Место рождения
Дата рождения13.07.1898 ст.
Дата смерти?.12.1943 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1898 ст.
Бракосочетание
02.02.1918
Бракосочетание
02.02.1918
Рождение ребёнка
15.12.1925
Дочь: Клестова Таисья Ильинична
Мать ребёнка: Чернядева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
21.09.1939
Дочь: Клестова Нина Ильинична
Мать ребёнка: Чернядева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернядева Татьяна Ивановна
Смерть
?.12.1943 ст.