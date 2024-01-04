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Чернядева Татьяна Ивановна

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Место рождения

Русское, город Киров, Кировская область

Дата рождения

03.01.1897 ст.

Дата смерти

17.12.1972 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1897 ст.

Отец: Чернятев Иван Маркович

Мать: Зубарева Екатерина Яковлевна

Русское, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
02.02.1918

Муж: Клестов Илья Артемьевич

Бракосочетание
02.02.1918

Муж: Клестов Илья Артемьевич

Рождение ребёнка
15.12.1925

Дочь: Клестова Таисья Ильинична

Отец ребёнка: Клестов Илья Артемьевич

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1939

Дочь: Клестова Нина Ильинична

Отец ребёнка: Клестов Илья Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клестов Илья Артемьевич

Смерть
17.12.1972 ст.
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