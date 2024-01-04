Чернядева Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.01.1897 ст.
Дата смерти17.12.1972 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1897 ст.
Бракосочетание
02.02.1918
Бракосочетание
02.02.1918
Рождение ребёнка
15.12.1925
Дочь: Клестова Таисья Ильинична
Отец ребёнка: Клестов Илья Артемьевич
Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1939
Дочь: Клестова Нина Ильинична
Отец ребёнка: Клестов Илья Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клестов Илья Артемьевич
Смерть
17.12.1972 ст.