Клестова Таисья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клестова Таисья Ильинична

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Место рождения

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

15.12.1925

Дата смерти

13.10.2009

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

1946 г.р.
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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1925

Отец: Клестов Илья Артемьевич

Мать: Чернядева Татьяна Ивановна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.02.1946

Муж: Лысов Степан Васильевич

Бракосочетание
04.02.1946

Муж: Лысов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
30.11.1946

Сын: Лысов Николай Степанович

Отец ребёнка: Лысов Степан Васильевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лысов Степан Васильевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лысов Степан Васильевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лысов Степан Васильевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лысов Степан Васильевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
13.10.2009
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