Клестова Таисья Ильинична
Место рождения
Дата рождения15.12.1925
Дата смерти13.10.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1925
Бракосочетание
04.02.1946
Бракосочетание
04.02.1946
Рождение ребёнка
30.11.1946
Отец ребёнка: Лысов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
24.03.1951
Рождение ребёнка
13.03.1955
Рождение ребёнка
01.01.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
13.10.2009