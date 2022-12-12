Лысов Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысов Николай Степанович

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

30.11.1946

Дата смерти

21.10.1977

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1946

Отец: Лысов Степан Васильевич

Мать: Клестова Таисья Ильинична

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1970 и 1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Между 1970 и 1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.10.1977
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