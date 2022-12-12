Лысов Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения30.11.1946
Дата смерти21.10.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1946
Отец: Лысов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Между 1970 и 1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Между 1970 и 1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.10.1977