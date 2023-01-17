Лысов Степан Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.04.1924
Дата смерти07.12.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1924
Бракосочетание
04.02.1946
Бракосочетание
04.02.1946
Рождение ребёнка
30.11.1946
Мать ребёнка: Клестова Таисья Ильинична
Рождение ребёнка
24.03.1951
Рождение ребёнка
13.03.1955
Рождение ребёнка
01.01.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
07.12.1982