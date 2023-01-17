Лысов Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысов Степан Васильевич

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

28.04.1924

Дата смерти

07.12.1982

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

1946 г.р.
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Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
28.04.1924

Отец: Лысов Василий Евдокимович

Мать: Бакулина Екатерина Петровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.02.1946

Жена: Клестова Таисья Ильинична

Бракосочетание
04.02.1946

Жена: Клестова Таисья Ильинична

Рождение ребёнка
30.11.1946

Сын: Лысов Николай Степанович

Мать ребёнка: Клестова Таисья Ильинична

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клестова Таисья Ильинична

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клестова Таисья Ильинична

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клестова Таисья Ильинична

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клестова Таисья Ильинична

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
07.12.1982
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