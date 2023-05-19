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Бакулина Екатерина Петровна

Место рождения

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

07.11.1900 ст.

Дата смерти

1984 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1900 ст.

Отец: Бакулин Пётр Фёдорович

Мать: Целищева Мария Сидоровна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
24.10.1920 ст.

Муж: Лысов Василий Евдокимович

Бракосочетание
24.10.1920 ст.

Муж: Лысов Василий Евдокимович

Рождение ребёнка
28.04.1924

Сын: Лысов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Лысов Василий Евдокимович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1984 ст.
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