Бакулина Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения07.11.1900 ст.
Дата смерти1984 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1900 ст.
Отец: Бакулин Пётр Фёдорович
Мать: Целищева Мария Сидоровна
Бракосочетание
24.10.1920 ст.
Бракосочетание
24.10.1920 ст.
Рождение ребёнка
28.04.1924
Отец ребёнка: Лысов Василий Евдокимович
Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1984 ст.