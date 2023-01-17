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Клестов Артемий Гурьянович

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Место рождения

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: Клестов Гурий Федулович

Мать: Мухина Евдокия Андреевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.01.1894

Жена: Пересторонина Афанасия Тимофеевна

Бракосочетание
30.01.1894 ст.

Жена: Пересторонина Афанасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
13.01.1895 ст.

Дочь: Клестова Татьяна Артемьевна

Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.09.1896 ст.

Сын: Клестов Семён Артемьевич

Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1897 ст.

Сын: Клестов мертворожд. Артемьевич

Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1898 ст.

Сын: Клестов Илья Артемьевич

Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.05.1902 ст.

Дочь: Клестова Мария Артемьевна

Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1903 ст.

Сын: Клестов Михаил Артемьевич

Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1906 ст.

Сын: Клестов Степан Артемьевич

Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1908 ст.

Сын: Клестов Иван Артемьевич

Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1908 ст.

Сын: Клестов Дмитрий Артемьевич

Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1910 ст.

Дочь: Клестова Марина Артемьевна

Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1912 ст.

Дочь: Клестова Софья Артемьевна

Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.06.1914 ст.

Сын: Клестов Иван Артемьевич

Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1917 ст.

Сын: Клестов Владимир Артемьевич

Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клестова Ксения Артемьевна

Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клестова Анна Артемьевна

Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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