Клестов Артемий Гурьянович
Место рождения
Дата рождения1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Клестов Гурий Федулович
Мать: Мухина Евдокия Андреевна
Дочь: Клестова Татьяна Артемьевна
Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна
Сын: Клестов мертворожд. Артемьевич
Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна
Дочь: Клестова Мария Артемьевна
Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна
Сын: Клестов Михаил Артемьевич
Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна
Сын: Клестов Степан Артемьевич
Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна
Сын: Клестов Дмитрий Артемьевич
Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна
Дочь: Клестова Марина Артемьевна
Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна
Дочь: Клестова Софья Артемьевна
Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна
Сын: Клестов Владимир Артемьевич
Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна
Дочь: Клестова Ксения Артемьевна
Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна
Дочь: Клестова Анна Артемьевна
Мать ребёнка: Пересторонина Афанасия Тимофеевна