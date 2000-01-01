Клестова Ксения Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клестова Ксения Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

Вычислено 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клестов Артемий Гурьянович

Мать: Пересторонина Афанасия Тимофеевна

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