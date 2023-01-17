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Клестова Марина Артемьевна
Клестова Марина Артемьевна
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Место рождения
Поломская
, Вятский уезд, Вятская губерния
Дата рождения
16.07.1910 ст.
Пол
Женский
Отец
Клестов Артемий Гурьянович
1876 г.р.
Мать
Пересторонина Афанасия Тимофеевна
Вычислено 1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
16.07.1910 ст.
Отец:
Клестов Артемий Гурьянович
Мать:
Пересторонина Афанасия Тимофеевна
Поломская
, Вятский уезд, Вятская губерния
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