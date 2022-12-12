Пересторонин Тимофей Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1824 ст.
Отец: Пересторонин Кузьма Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.
Сын: Пересторонин Афанасий Тимофеевич
Мать ребёнка: - Васса Ильинична
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.
Дочь: Пересторонина Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: - Васса Ильинична
Рождение ребёнка
Вычислено 1876 ст.
Дочь: Пересторонина Афанасия Тимофеевна
Мать ребёнка: - Васса Ильинична
Смерть
Неизвестно