Пересторонин Тимофей Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пересторонин Тимофей Кузьмич

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Место рождения

Нагоряна

Дата рождения

Вычислено 1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824 ст.

Отец: Пересторонин Кузьма Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.

Сын: Пересторонин Афанасий Тимофеевич

Мать ребёнка: - Васса Ильинична

Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.

Дочь: Пересторонина Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: - Васса Ильинична

Рождение ребёнка
Вычислено 1876 ст.

Дочь: Пересторонина Афанасия Тимофеевна

Мать ребёнка: - Васса Ильинична

Смерть
Неизвестно
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