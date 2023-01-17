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- Васса Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822 ст.

Отец: - Илья -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.

Сын: Пересторонин Афанасий Тимофеевич

Отец ребёнка: Пересторонин Тимофей Кузьмич

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.

Дочь: Пересторонина Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Пересторонин Тимофей Кузьмич

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1876 ст.

Дочь: Пересторонина Афанасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Пересторонин Тимофей Кузьмич

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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