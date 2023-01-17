- Васса Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822 ст.
Отец: - Илья -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.
Сын: Пересторонин Афанасий Тимофеевич
Отец ребёнка: Пересторонин Тимофей Кузьмич
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.
Дочь: Пересторонина Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Пересторонин Тимофей Кузьмич
Рождение ребёнка
Вычислено 1876 ст.
Дочь: Пересторонина Афанасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Пересторонин Тимофей Кузьмич
Смерть
Неизвестно