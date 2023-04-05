Верховский Богдан Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1721
Дата смерти03.04.1784
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: Верховский Даниил Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1768
Сын: Верховский Захар Богданович
Мать ребёнка: Верховская Анна Ивановна
д.Буловицы
Рождение ребёнка
До 1868
Сын: Верховский Филипп Богданович
Мать ребёнка: Верховская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
До 1868
Сын: Верховский Илья Богданович
Мать ребёнка: Верховская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верховский Адам Данилович
Мать ребёнка: Верховская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лыкошина Ефросинья Богдановна
Мать ребёнка: Верховская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Повало-Швейковская Пелагея Богдановна
Мать ребёнка: Верховская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Повало-Швейковская Аграфена Богдановна
Мать ребёнка: Верховская Анна Ивановна
Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эсмонт (эйсмонт) Ирина Богдановна
Мать ребёнка: Верховская Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.04.1784