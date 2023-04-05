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Верховский Богдан Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

03.04.1784

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Верховский Даниил Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1768

Сын: Верховский Захар Богданович

Мать ребёнка: Верховская Анна Ивановна

д.Буловицы
Рождение ребёнка
До 1868

Сын: Верховский Филипп Богданович

Мать ребёнка: Верховская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
До 1868

Сын: Верховский Илья Богданович

Мать ребёнка: Верховская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верховский Адам Данилович

Мать ребёнка: Верховская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лыкошина Ефросинья Богдановна

Мать ребёнка: Верховская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Повало-Швейковская Пелагея Богдановна

Мать ребёнка: Верховская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Повало-Швейковская Аграфена Богдановна

Мать ребёнка: Верховская Анна Ивановна

Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эсмонт (эйсмонт) Ирина Богдановна

Мать ребёнка: Верховская Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.04.1784