Повало-Швейковская (Верховская) Аграфена Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Повало-Швейковская (Верховская) Аграфена Богдановна

Место рождения

Russian Federation

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верховский Богдан Данилович

Мать: Верховская Анна Ивановна

Russian Federation
Рождение ребёнка
15.01.1787

Сын: Повало-Швейковский Павел Михайлович

Отец ребёнка: Повало-Швейковский Михаил Яковлевич

Russia
Рождение ребёнка
1797

Сын: Повало-Швейковский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Повало-Швейковский Михаил Яковлевич

Russia
Рождение ребёнка
22.02.1855

Сын: Повало-Швейковский Евграф Михайлович

Отец ребёнка: Повало-Швейковский Михаил Яковлевич

Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краевская Мария Михайловна

Отец ребёнка: Повало-Швейковский Михаил Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
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