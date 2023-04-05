Повало-Швейковская (Верховская) Аграфена Богдановна
Место рожденияRussian Federation
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Russian Federation
Рождение ребёнка
15.01.1787
Сын: Повало-Швейковский Павел Михайлович
Отец ребёнка: Повало-Швейковский Михаил Яковлевич
Russia
Рождение ребёнка
1797
Сын: Повало-Швейковский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Повало-Швейковский Михаил Яковлевич
Russia
Рождение ребёнка
22.02.1855
Сын: Повало-Швейковский Евграф Михайлович
Отец ребёнка: Повало-Швейковский Михаил Яковлевич
Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краевская Мария Михайловна
Отец ребёнка: Повало-Швейковский Михаил Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно