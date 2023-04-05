Верховский Даниил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1685
Дата смерти?.12.1749
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Отец: Верховский Павел Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Верховский Василий Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1715 и 1718
Сын: Верховский Антон Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Верховский Богдан Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1725
Дочь: Колечицкая Феодора Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радванская Мария Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
полковник Смоленской шляхты
Смерть
?.12.1749