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Верховский Даниил Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

?.12.1749

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: Верховский Павел Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Верховский Василий Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1715 и 1718

Сын: Верховский Антон Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Верховский Богдан Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1725

Дочь: Колечицкая Феодора Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радванская Мария Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
полковник Смоленской шляхты
Смерть
?.12.1749
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