Верховский Василий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1704
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Отец: Верховский Даниил Павлович
Рождение ребёнка
Около 1731
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Верховская Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Верховский Иван Васильевич
Мать ребёнка: Верховская Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
18.08.1734
Сын: Верховский Лавр Васильевич
Мать ребёнка: Верховская Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Верховский Фрол Васильевич
Мать ребёнка: Верховская Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Евфросинья Васильевна
Мать ребёнка: Верховская Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Верховский Илларион Васильевич
Мать ребёнка: Верховская Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
29.08.1740
Сын: Верховский Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Верховская Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Мышецкая Анна Васильевна
Мать ребёнка: Верховская Екатерина Антоновна
Российская Империя
Бракосочетание
Между 01.01.1749 и 09.01.1749
село Богородицкое
Рождение ребёнка
17.01.1751
Рождение ребёнка
1754
Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Смерть
1754