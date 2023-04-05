Верховский Василий Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерховский Василий Данилович

Верховский Василий Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Верховский Даниил Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1731

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Верховская Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Верховский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Верховская Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
18.08.1734

Сын: Верховский Лавр Васильевич

Мать ребёнка: Верховская Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Верховский Фрол Васильевич

Мать ребёнка: Верховская Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Евфросинья Васильевна

Мать ребёнка: Верховская Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Верховский Илларион Васильевич

Мать ребёнка: Верховская Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
29.08.1740

Сын: Верховский Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Верховская Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Мышецкая Анна Васильевна

Мать ребёнка: Верховская Екатерина Антоновна

Российская Империя
Бракосочетание
Между 01.01.1749 и 09.01.1749

Жена: Вонлярлярская, В Первом Замужестве Верховская Марфа Самойловна

село Богородицкое
Рождение ребёнка
17.01.1751

Сын: Верховский Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Вонлярлярская, В Первом Замужестве Верховская Марфа Самойловна

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Энгельгардт Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Вонлярлярская, В Первом Замужестве Верховская Марфа Самойловна

Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Смерть
1754
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close