Радванская (Верховская) Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Верховский Даниил Павлович
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Радванский Федор Николаевич
Отец ребёнка: Радванский Николай Федорович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Радванский Семен Николаевич
Отец ребёнка: Радванский Николай Федорович
Работа или профессия
Неизвестно