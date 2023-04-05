Радванская (Верховская) Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радванская (Верховская) Мария Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верховский Даниил Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Радванский Федор Николаевич

Отец ребёнка: Радванский Николай Федорович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Радванский Семен Николаевич

Отец ребёнка: Радванский Николай Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
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