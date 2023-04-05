Лыкошина (Верховская) Ефросинья Богдановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Лыкошин Михаил Богданович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Лыкошин Михаил Богданович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Лыкошин Михаил Богданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лыкошин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Лыкошин Михаил Богданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потемкина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Лыкошин Михаил Богданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно