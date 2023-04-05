Лыкошина (Верховская) Ефросинья Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыкошина (Верховская) Ефросинья Богдановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верховский Богдан Данилович

Мать: Верховская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Лыкошин Михаил Богданович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Лыкошин Иаков Михайлович

Отец ребёнка: Лыкошин Михаил Богданович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Лыкошин Михаил Богданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лыкошин Михаил Богданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лыкошин Михаил Богданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыкошин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Лыкошин Михаил Богданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потемкина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Лыкошин Михаил Богданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лыкошин Михаил Богданович

Работа или профессия
Неизвестно
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