Лыкошин Михаил Богданович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лыкошин Богдан Васильевич
Мать: Лыкошина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Лыкошина Ефросинья Богдановна
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Лыкошина Ефросинья Богдановна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Лыкошина Ефросинья Богдановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лыкошин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Лыкошина Ефросинья Богдановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потемкина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Лыкошина Ефросинья Богдановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
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