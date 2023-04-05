Потемкина (Лыкошина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотемкина (Лыкошина) Анна Михайловна

Потемкина (Лыкошина) Анна Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лыкошин Михаил Богданович

Мать: Лыкошина Ефросинья Богдановна

Рождение ребёнка
26.08.1809

Сын: Потемкин Иван Александрович

Отец ребёнка: Потемкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
06.08.1812

Дочь: Надежда Александровна

Отец ребёнка: Потемкин Александр Иванович

Belomir, Smolensk Oblast Russia
Рождение ребёнка
10.01.1825

Дочь: Потемкина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Потемкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
05.01.1826

Дочь: Потемкина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Потемкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потемкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Успенская Варвара Александровна

Отец ребёнка: Потемкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потемкин Александр Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close