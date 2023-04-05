Потемкина (Лыкошина) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1809
Сын: Потемкин Иван Александрович
Отец ребёнка: Потемкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1812
Дочь: Надежда Александровна
Отец ребёнка: Потемкин Александр Иванович
Belomir, Smolensk Oblast Russia
Рождение ребёнка
10.01.1825
Дочь: Потемкина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Потемкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1826
Дочь: Потемкина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Потемкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Потемкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Успенская Варвара Александровна
Отец ребёнка: Потемкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Потемкин Александр Иванович