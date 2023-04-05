Верховская (Маневская) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти12.07.1786
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Маневский Иван Федорович
Рождение ребёнка
24.03.1768
Сын: Верховский Захар Богданович
Отец ребёнка: Верховский Богдан Данилович
д.Буловицы
Рождение ребёнка
До 1868
Сын: Верховский Филипп Богданович
Отец ребёнка: Верховский Богдан Данилович
Рождение ребёнка
До 1868
Сын: Верховский Илья Богданович
Отец ребёнка: Верховский Богдан Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верховский Адам Данилович
Отец ребёнка: Верховский Богдан Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лыкошина Ефросинья Богдановна
Отец ребёнка: Верховский Богдан Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Повало-Швейковская Пелагея Богдановна
Отец ребёнка: Верховский Богдан Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Повало-Швейковская Аграфена Богдановна
Отец ребёнка: Верховский Богдан Данилович
Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эсмонт (эйсмонт) Ирина Богдановна
Отец ребёнка: Верховский Богдан Данилович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.07.1786