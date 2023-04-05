Верховская (Маневская) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерховская (Маневская) Анна Ивановна

Верховская (Маневская) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

12.07.1786

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Маневский Иван Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1768

Сын: Верховский Захар Богданович

Отец ребёнка: Верховский Богдан Данилович

д.Буловицы
Рождение ребёнка
До 1868

Сын: Верховский Филипп Богданович

Отец ребёнка: Верховский Богдан Данилович

Рождение ребёнка
До 1868

Сын: Верховский Илья Богданович

Отец ребёнка: Верховский Богдан Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верховский Адам Данилович

Отец ребёнка: Верховский Богдан Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лыкошина Ефросинья Богдановна

Отец ребёнка: Верховский Богдан Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Повало-Швейковская Пелагея Богдановна

Отец ребёнка: Верховский Богдан Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Повало-Швейковская Аграфена Богдановна

Отец ребёнка: Верховский Богдан Данилович

Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эсмонт (эйсмонт) Ирина Богдановна

Отец ребёнка: Верховский Богдан Данилович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.07.1786
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