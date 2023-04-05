Верховский Филипп Богданович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1868
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.02.1800
Дочь: Варвара Филипповна
Мать ребёнка: Верховская Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
13.05.1805
Дочь: Александра Филипповна
Мать ребёнка: Верховская Александра Яковлевна
Рождение
До 1868
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верховская Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Верховская Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верховский Иван Филиппович
Мать ребёнка: Верховская Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верховская Надежда Филипповна
Мать ребёнка: Верховская Александра Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно