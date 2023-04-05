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Верховский Филипп Богданович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1868

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.02.1800

Дочь: Варвара Филипповна

Мать ребёнка: Верховская Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
13.05.1805

Дочь: Александра Филипповна

Мать ребёнка: Верховская Александра Яковлевна

Рождение
До 1868

Отец: Верховский Богдан Данилович

Мать: Верховская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верховская Екатерина Филипповна

Мать ребёнка: Верховская Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верховский Иван Филиппович

Мать ребёнка: Верховская Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верховская Надежда Филипповна

Мать ребёнка: Верховская Александра Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
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