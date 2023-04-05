Повало-Швейковская (Верховская) Пелагея Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Повало-Швейковская (Верховская) Пелагея Богдановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верховский Богдан Данилович

Мать: Верховская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
23.09.1787

Сын: Повало-Швейковский Иван Семенович

Отец ребёнка: Повало-Швейковский Семен Иванович

Russia
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Повало-Швейковский Василий Семенович

Отец ребёнка: Повало-Швейковский Семен Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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