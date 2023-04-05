Повало-Швейковская (Верховская) Пелагея Богдановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1787
Сын: Повало-Швейковский Иван Семенович
Отец ребёнка: Повало-Швейковский Семен Иванович
Russia
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Повало-Швейковский Василий Семенович
Отец ребёнка: Повало-Швейковский Семен Иванович
Работа или профессия
Неизвестно