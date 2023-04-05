Повало-Швейковский Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Повало-Швейковский Семен Иванович

Место рождения

Russia

Дата рождения

1749

Дата смерти

Около ?.11.1825

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
23.09.1787

Сын: Повало-Швейковский Иван Семенович

Мать ребёнка: Повало-Швейковская Пелагея Богдановна

Russia
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Повало-Швейковский Василий Семенович

Мать ребёнка: Повало-Швейковская Пелагея Богдановна

Работа или профессия
Неизвестно
премьер-майор
Похороны
Около ?.11.1825
Смерть
Около ?.11.1825
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