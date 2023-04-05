Повало-Швейковский Семен Иванович
Место рожденияRussia
Дата рождения1749
Дата смертиОколо ?.11.1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.09.1787
Сын: Повало-Швейковский Иван Семенович
Мать ребёнка: Повало-Швейковская Пелагея Богдановна
Russia
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Повало-Швейковский Василий Семенович
Мать ребёнка: Повало-Швейковская Пелагея Богдановна
Работа или профессия
Неизвестно
премьер-майор
Похороны
Около ?.11.1825
Смерть
Около ?.11.1825