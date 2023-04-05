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Лыкошин Иаков Михайлович
Лыкошин Иаков Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1790
Пол
Мужской
Отец
Лыкошин Михаил Богданович
Мать
Лыкошина (Верховская) Ефросинья Богдановна
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец:
Лыкошин Михаил Богданович
Мать:
Лыкошина Ефросинья Богдановна
Работа или профессия
Неизвестно
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