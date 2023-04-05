Лыкошин Иаков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыкошин Иаков Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Лыкошин Михаил Богданович

Мать: Лыкошина Ефросинья Богдановна

Работа или профессия
Неизвестно
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