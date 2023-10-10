- Павла Семёновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
11.02.1898 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-42 стр.111-112 (Рождение №-14м) Крёстный сын: Малышев Дмитрий Тимофеевич из д.Дресвянка
Смерть
Неизвестно