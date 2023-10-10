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- Павла Семёновна

Место рождения

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
11.02.1898 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-42 стр.111-112 (Рождение №-14м) Крёстный сын: Малышев Дмитрий Тимофеевич из д.Дресвянка
Смерть
Неизвестно
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