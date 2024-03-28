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Нечаев Сергей Михайлович

Место рождения

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

12.06.1898 ст.

Дата смерти

20.06.1898 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1867 г.р.

Мать

Около 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1898 ст.

Отец: - Михаил Андреевич

Мать: - (-) Павла Семёновна

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.123-124 (Рождение №-59м)
Крещение
14.06.1898 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: данные отсутствуют Крёстная мать: данные отсутствуют
Смерть
20.06.1898 ст.
Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Младенец в 8 дней (от слабости рождения)
Похороны
22.06.1898 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-42 стр.147-148 (Умершие №-00м)

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