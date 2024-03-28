Нечаев Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.06.1898 ст.
Дата смерти20.06.1898 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1898 ст.
Отец: - Михаил Андреевич
Мать: - (-) Павла Семёновна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.123-124 (Рождение №-59м)
Крещение
14.06.1898 ст.
Крёстный отец: данные отсутствуют Крёстная мать: данные отсутствуют
Смерть
20.06.1898 ст.
Младенец в 8 дней (от слабости рождения)
Похороны
22.06.1898 ст.
МК 56-13-42 стр.147-148 (Умершие №-00м)