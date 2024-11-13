- Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867 ст.
Дата смерти24.02.1910 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1867 ст.
Отец: - Андрей Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1889 ст.
Жена: - (-) Павла Семёновна
МК 56-13-41 стр.208-209 (Брак №-20) Поручители по жениху: Крестьяне-собственники: Гавриил Зотиков* (Изотович) из д.Ключёвка и Дмитрий Егорович из д.Новосёлка Поручители по невесте: Андрей Иванович - к... Показать все
Рождение ребёнка
Между 15.05.1894 и 14.05.1895 ст.
Дочь: Одинарова (-) Дарья Михайловна
Мать ребёнка: - (-) Павла Семёновна
Рождение ребёнка
26.04.1897 ст.
Сын: Нечаев Николай Михайлович
Мать ребёнка: - (-) Павла Семёновна
Рождение ребёнка
12.06.1898 ст.
Мать ребёнка: - (-) Павла Семёновна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.123-124 (Рождение №-59м)
Рождение ребёнка
20.12.1899 ст.
Дочь: - (Нечаева) Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: - (-) Павла Семёновна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.181-182 (Рождение №-90ж)
Рождение ребёнка
03.06.1902 ст.
Мать ребёнка: - (-) Павла Семёновна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.117-118 (Рождение №-00м)
Рождение ребёнка
01.05.1905 ст.
Сын: Нечаев Макарий Михайлович
Мать ребёнка: - (-) Павла Семёновна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.14-15 (Рождение №-38м)
Смерть
24.02.1910 ст.
Крестьянин после 1-го брака в 42 года (от воспаления легких)
Похороны
25.02.1910 ст.
МК 56-13-45 стр.111-112 (Умершие №-5м)