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- Михаил Андреевич

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Место рождения

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

Около 1867 ст.

Дата смерти

24.02.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867 ст.

Отец: - Андрей Васильевич

Мать: не указана

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
12.11.1889 ст.

Жена: - (-) Павла Семёновна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-41 стр.208-209 (Брак №-20) Поручители по жениху: Крестьяне-собственники: Гавриил Зотиков* (Изотович) из д.Ключёвка и Дмитрий Егорович из д.Новосёлка Поручители по невесте: Андрей Иванович - к... Показать все
Рождение ребёнка
Между 15.05.1894 и 14.05.1895 ст.

Дочь: Одинарова (-) Дарья Михайловна

Мать ребёнка: - (-) Павла Семёновна

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
26.04.1897 ст.

Сын: Нечаев Николай Михайлович

Мать ребёнка: - (-) Павла Семёновна

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.06.1898 ст.

Сын: Нечаев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: - (-) Павла Семёновна

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.123-124 (Рождение №-59м)
Рождение ребёнка
20.12.1899 ст.

Дочь: - (Нечаева) Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: - (-) Павла Семёновна

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.181-182 (Рождение №-90ж)
Рождение ребёнка
03.06.1902 ст.

Сын: Нечаев Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: - (-) Павла Семёновна

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.117-118 (Рождение №-00м)
Рождение ребёнка
01.05.1905 ст.

Сын: Нечаев Макарий Михайлович

Мать ребёнка: - (-) Павла Семёновна

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.14-15 (Рождение №-38м)
Смерть
24.02.1910 ст.
Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестьянин после 1-го брака в 42 года (от воспаления легких)
Похороны
25.02.1910 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-45 стр.111-112 (Умершие №-5м)

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