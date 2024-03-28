Нечаев Фёдор Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.06.1902 ст.
Дата смерти07.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1902 ст.
Отец: - Михаил Андреевич
Мать: - (-) Павла Семёновна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.117-118 (Рождение №-00м)
Крещение
?.06.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Фёдор Андреевич - крестьянский сын из д.Евдокимово Крёстная мать: Апполинария/Аполлинария Николаевна - девица из д.Ивановица
Бракосочетание
До 1940
Ранение
31.08.1942
Медико-санитарный батальон №-318
Смерть
07.09.1942
Умер от ран
Захоронение (военное)
08.09.1942
Новая Малукса, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Первичное место захоронения: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д.Зенино, северо-восточнее, 4 км, лес