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Нечаев Фёдор Михайлович

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Место рождения

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

03.06.1902 ст.

Дата смерти

07.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1867 г.р.

Мать

Около 1864 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1902 ст.

Отец: - Михаил Андреевич

Мать: - (-) Павла Семёновна

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.117-118 (Рождение №-00м)
Крещение
?.06.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Фёдор Андреевич - крестьянский сын из д.Евдокимово Крёстная мать: Апполинария/Аполлинария Николаевна - девица из д.Ивановица
Бракосочетание
До 1940

Жена: Нечаева (-) Мария Ивановна

Ранение
31.08.1942
Медико-санитарный батальон №-318
Смерть
07.09.1942
Умер от ран
Захоронение (военное)
08.09.1942
Новая Малукса, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Первичное место захоронения: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д.Зенино, северо-восточнее, 4 км, лес

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