Нечаев Макарий Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.05.1905 ст.
Дата смерти18.04.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1905 ст.
Отец: - Михаил Андреевич
Мать: - (-) Павла Семёновна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.14-15 (Рождение №-38м)
Крещение
?.05.1905 ст.
Крёстный отец: Андрей Евгеньевич - крестьянский сын из д.Ивановца Крёстная мать: Дарья Михайловна - крестьянская девица из д.Евдокимово
Смерть
18.04.1906 ст.
Младенец в 11 месяцев (от коклюша)
Похороны
20.04.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.128-129 (Умершие №-00м)