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Нечаев Макарий Михайлович

Место рождения

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

01.05.1905 ст.

Дата смерти

18.04.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1867 г.р.

Мать

Около 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1905 ст.

Отец: - Михаил Андреевич

Мать: - (-) Павла Семёновна

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.14-15 (Рождение №-38м)
Крещение
?.05.1905 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Андрей Евгеньевич - крестьянский сын из д.Ивановца Крёстная мать: Дарья Михайловна - крестьянская девица из д.Евдокимово
Смерть
18.04.1906 ст.
Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Младенец в 11 месяцев (от коклюша)
Похороны
20.04.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.128-129 (Умершие №-00м)

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