- (Нечаева) Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- (Нечаева) Клавдия Михайловна

- (Нечаева) Клавдия Михайловна

Место рождения

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

20.12.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1867 г.р.

Мать

Около 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1899 ст.

Отец: - Михаил Андреевич

Мать: - (-) Павла Семёновна

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.181-182 (Рождение №-90ж)
Крещение
?.12.1899 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: данные отсутствуют Крёстная мать: данные отсутствуют
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.