- (Нечаева) Клавдия Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.12.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1899 ст.
Отец: - Михаил Андреевич
Мать: - (-) Павла Семёновна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.181-182 (Рождение №-90ж)
Крещение
?.12.1899 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: данные отсутствуют Крёстная мать: данные отсутствуют
Смерть
Неизвестно