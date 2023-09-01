- Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

22.02.1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Дочь: - Параскева / Прасковья Семёновна

Отец ребёнка: - Семён Иванович

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - Семён Иванович

Смерть
22.02.1912
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