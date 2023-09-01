- Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти22.02.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Дочь: - Параскева / Прасковья Семёновна
Отец ребёнка: - Семён Иванович
Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Семён Иванович
Смерть
22.02.1912