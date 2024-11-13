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- (-) Параскева / Прасковья Семёновна

Место рождения

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1857 ст.

Дата смерти

После 23.09.1889 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.

Отец: - Семён Иванович

Мать: - Анна Яковлевна

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.09.1889 ст.

Дочь: - (Незаконнорожденная) Анастасия Осиповна

Отец ребёнка: не указан

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.193-194 ( Рождение №-45ж )
Смерть
После 23.09.1889 ст.

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