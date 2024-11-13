- (-) Параскева / Прасковья Семёновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857 ст.
Дата смертиПосле 23.09.1889 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.
Отец: - Семён Иванович
Мать: - Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
23.09.1889 ст.
Дочь: - (Незаконнорожденная) Анастасия Осиповна
Отец ребёнка: не указан
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.193-194 ( Рождение №-45ж )
Смерть
После 23.09.1889 ст.