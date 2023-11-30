- (Незаконнорожденная) Анастасия Осиповна
Место рождения
Дата рождения23.09.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.09.1889 ст.
Отец: не указан
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.193-194 ( Рождение №-45ж )
Крещение
24.09.1889 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестный отец: Завьялов Осип Александрович - крестьянин-собственник из д.Ключёвка Крестная мать: Матрёна Евграфовна - крестьянская жена из д.Бол.Горка
Смерть
Неизвестно