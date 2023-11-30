- (Незаконнорожденная) Анастасия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- (Незаконнорожденная) Анастасия Осиповна

Место рождения

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

23.09.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1889 ст.

Отец: не указан

Мать: - Параскева / Прасковья Семёновна

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.193-194 ( Рождение №-45ж )
Крещение
24.09.1889 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестный отец: Завьялов Осип Александрович - крестьянин-собственник из д.Ключёвка Крестная мать: Матрёна Евграфовна - крестьянская жена из д.Бол.Горка
Смерть
Неизвестно
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