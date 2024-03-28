- Семён Иванович
Место рождения
Дата рождения1834 ст.
Дата смертиПосле 1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: - Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Дочь: - Параскева / Прасковья Семёновна
Мать ребёнка: - Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.
Дочь: - Павла Семёновна
Мать ребёнка: - Анна Яковлевна
Смерть
После 1906