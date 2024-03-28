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- Семён Иванович

Место рождения

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1834 ст.

Дата смерти

После 1906

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1834 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: - Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Дочь: - Параскева / Прасковья Семёновна

Мать ребёнка: - Анна Яковлевна

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.

Дочь: - Павла Семёновна

Мать ребёнка: - Анна Яковлевна

Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1906
Евдокимовка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

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