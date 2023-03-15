Айдаров Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айдаров Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Жена

1907 г.р.

Дети

1931 г.р.
1943 г.р.
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Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Айдаров Иван

Мать: Айдарова ?

Рождение ребёнка
12.11.1931

Дочь: Пустовалова Лидия

Мать ребёнка: Айдарова Екатерина

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.09.1943

Дочь: Кокорева Валентина

Мать ребёнка: Айдарова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айдарова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айдарова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айдарова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айдарова Екатерина