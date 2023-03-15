Айдаров Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Айдаров Иван
Мать: Айдарова ?
Рождение ребёнка
12.11.1931
Дочь: Пустовалова Лидия
Мать ребёнка: Айдарова Екатерина
Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.09.1943
Дочь: Кокорева Валентина
Мать ребёнка: Айдарова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айдарова Екатерина